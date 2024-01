Calciomercato Nocerina, ultime notizie oggi: in attacco c'è Gaetani, in mezzo torna Giacinti

Due volti nuovi a disposizione di Marco Nappi. La Nocerina ha ufficializzato il tesseramento dell'attaccante Davide Gaetani e del centrocampista Sante Giacinti.

Ventinove anni da compiere il 15 gennaio prossimo, Gaetani è un attaccante esterno che può agire anche da centravanti e proviene dalla Folgore Caratese, con cui ha collezionato 20 partite e 3 gol tra campionato e Coppa Italia nella prima metà della stagione in corso. Nella scorsa annata ha vinto il campionato di Serie D tra le fila del Sorrento, contribuendo con 9 reti alla rimonta dei costieri sulla Paganese, alle quali ha aggiunto altri 2 centri nella poule scudetto.

Giacinti torna a giocare per la squadra della sua città dopo cinque anni e mezzo. Indossò la maglia della Nocerina nella stagione 2017-18, sotto la guida tecnica di Massimo Morgia. Sbocciato nel vivaio del Frosinone, ha giocato in Lega Pro con Vigor Lamezia e Arzanese. In Serie D ha militato anche tra le fila di Potenza e Mantova.