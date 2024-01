Calciomercato Angri: ufficiali Acampora e Mettivier

L'Angri ha perfezionato il tesseramento di un centrocampista di esperienza e di un under per la difesa. In mediana approda alla corte di Nello Di Costanzo il centrale Gennaro Acampora, classe 1989, proveniente dal Bitonto. Con la formazione pugliese ha disputato 8 partite - una delle quali in Coppa Italia - nella prima parte di questa stagione.

Ha speso la maggior parte della sua carriera in Interregionale, giocando circa 230 gare in diversi gironi: Turris, Olympia Agnonese, Picerno, Argentina Arma, Pavia, Avellino, Sanremese, San Tommaso, Nola, Lavello e appunto Bitonto le casacche indossate in Serie D.

Acampora vanta anche una trentina di partite in Lega Pro tra le fila di Isola Liri, Ascoli, Paganese, Monza e Ischia.

La società ha rimpinguato la pattuglia degli under tesserando Matteo Mettivier, classe 2005, che ha chiuso di recente la sua esperienza alla Gelbison. Il nuovo terzino destro grigiorosso è cresciuto nel settore giovanile della Salernitana, passando poi all'Under 19 del Pontedera, con cui ha anche giocato la Viareggio Cup.