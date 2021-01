Ancora un ko, il terzo consecutivo per il Giugliano. I gialloblu sono costretti alla resa anche sul terreno del Lanusei, che si impone per 2-0. Una trasferta, quella in terra sarda, che ha regalato l'ennesima amarezza della stagione agli uomini di Roberto Carannante. I padroni di casa sono passati in vantaggio nel primo tempo (autorete di Mariano Stendardo al 27') e hanno poi raddoppiato con Verela a venti minuti dal termine.

Per il Giugliano, che non naviga in buone acque di classifica, giornata storta in tutti i sensi: i tigrotti, infatti, dovranno fare i conti anche con l'assenza di Poziello nel prossimo turno. Il centrocampista offensivo è stato espulso nel finale.

