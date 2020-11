Per il Giugliano di Massimo Agovino, tormentato nelle ultime settimane dalle vicissitudini legate al Covid, si avvicina il momento del ritorno in campo in una gara ufficiale di campionato. Domani i gialloblu saranno di scena in Sardegna, sul terreno del Muravera, una delle tre sfide che i tigrotti non hanno pututo disputare nelle scorse settimane. Gli effetti della pandemia hanno costretto il Giugliano ad un lungo periodo di stop, quasi un mese. Domani tutti gli effettivi, compresi i componenti dello staff, saranno arruolabili. Massimo Agovino opterà per il collaudato 4-3-3. L'unico dubbio è legato alla presenza in campo (fin dal primo minuto) del neo acquisto Lautaro Fernandez, attaccante argentino che non ha ancora esordito con la maglia del Giugliano.

