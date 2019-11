Giugliano-Palermo, match di cartello della prossima giornata di serie D, si giocherà domenica allo stadio Vallefuoco di Mugnano, da qualche sede delle gare interne dei gialloblu. La società, che sperava di poter inaugurare lo stadio De Cristofaro di Giugliano, oggetto di lavori di restyling da parte del Comune, proprio in occasione della sfida con i rosanero, non nasconde la propria delusione: "Siamo delusi, non ce l’abbiamo fatta anzi non ce l’hanno fatta - spiega il presidenti Luigi Sestile - sono arrivati lunghi sui lavori. Non sta a noi accusare nessuno, ognuno si prenderà poi le responsabilità. Domenica giocheremo a Mugnano e, per venire incontro ai nostri tifosi, metteremo a disposizione due navette totalmente gratuite che porteranno i tifosi allo stadio. Speriamo di accogliere il Palermo in una cornice importante". La prima al De Cristoforo del Giugliano dovrebbe essere con il Messina, un’altra blasonata del girone. © RIPRODUZIONE RISERVATA