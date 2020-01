Squadra stabilmente nei piani alti della classifica, in piena zona playoff. Sogna e fa sognare la tifoseria il Giugliano di Massimo Agovino, autentica rivelazione del girone I. I tigrotti, reduci dal prezioso successo interno con il Marsala, domenica saranno opposti al San Tommaso e potrebbero compiere - vista la differenza di classifica e di tasso tecnico - un ulteriore balzo in avanti in graduatoria. Il tecnico gialloblu recuperà alcuni degli assenti nell'ultimo turno, in particolare Caso Naturale, Ragosta, Micillo e Manzo.



Giocatori di esperienza e qualità, quella mancata, forse, nei momenti topici del match vinto di misura con i siciliani. «Non era facile - spiega Rosario Di Girolamo, uno dei leader della squadra - avevamo tanti assenti e giocavamo, per la prima volta, su un terreno di gioco (il De Cristofaro di Giugliano, ndr) con dimensioni diverse rispetto a quelle a cui eravamo abituati fino a qualche giorno fa. La vittoria con il Marsala è arrivata attraverso il gioco, le trame di gioco sono la nostra vera forza».

