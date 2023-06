Marano, ras dei Polverino ai domiciliari: ha pestato un parcheggiatore dopo Napoli-Roma

Arresti domiciliari per Luigi De Cristofaro, alias Mellone, elemento di spicco del clan Polverino. De Cristofaro era uscito dal carcere, dopo aver scontato una lunga pena per associazione mafiosa, appena un anno fa.

Il 53enne è accusato di aver brutalmente aggredito, con un corpo contundente, un parcheggiatore della cooperativa Parking and service di Fuorigrotta, nelle ore successive all'incontro di calcio Napoli-Roma. I fatti si riferiscono al gennaio scorso. Nel provvedimento firmato dal gip di Napoli si fa riferimento a una spedizione punitiva compiuta dall'indagato.

"Mellone", secondo quanto ricostruito dai carabinieri del nucleo investigativo di Napoli, avrebbe prima avuto un alterco con il parcheggiatore che lo aveva richiamato per aver imboccato un'uscita l'uscita sbagliata del parcheggio.

Lo avrebbe in seguito minacciato e tentato di investire con la propria autovettura. Infine, dopo qualche ora, sarebbe tornato sul posto assieme ad un'altra personal e lo avrebbe colpito violentemente al capo con un corpo contundente. Per il dipendente, refertato in ospedale, 14 giorni di prognosi.