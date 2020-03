Il Giugliano in casa è un rullo compressore. I gialloblu di Massimo Agovino, squalificato e costretto ad assistere alla gara dalla tribuna, liquidano anche il Biancavilla con un perentorio 3-0. Il match è senza storia, con il Giugliano che lo sblocca in apertura (al 5' minuto) grazie a un autogol di De Caro. I padroni di casa controllano il gioco agevolmente e al 42' raddoppiano con Esposito, che dagli undici metri spiazza Anastasi. Il Biancavilla non ci sta ma spreca qualche occasione di troppo in area di rigore. Non manca, poi, qualche protesta all'indirizzo dell'arbitro Gavini che non convalida (posizione di off side) una rete di Asero. Il terzo gol del Giugliano, siglato nella ripresa e in pieno recupero, porta la firma di Tarascio. Il tiro del centrocampista, scagliato da circa trenta metri, è una perla che si spegne all'incrocio dei pali. © RIPRODUZIONE RISERVATA