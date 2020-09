Tre colpi di mercato per il Giugliano alla vigilia dell'esordio in campionato con la Nocerina. La società gialloblu ha ufficializzato gli acquisiti di tre talentuosi under: Catalano, De Siena e Di Dato. I tre hanno svolto già il primo allenamento agli ordini del tecnico Roberto Carannante.



Gennaro Junior Catalano, classe 2000, attaccante, proveniente dal Pomigliano; Andrea De Siena, classe 2001, terzino sinistro, proveniente dalla Nocerina; Vincenzo Di Dato, classe 2000, attaccante proveniente della Turris. De Siano, in ballottaggio con Mennella, è già in predicato di esordire sul campo della sua ex squadra. Carannante deciderà soltanto alla vigilia del match. © RIPRODUZIONE RISERVATA