La prima settimana di lavoro è già andata in archivio e il tecnico del Giugliano, Guglielmo Tudisco, ha già espresso grande soddisfazione per l'impegno profuso dalla sua truppa. «È stata una settimana di lavoro intenso - esordisce il trainer dei tigrotti - Vissuta però con il sorriso sulle labbra e con la voglia di divertirsi in campo. Lavoriamo sodo, sotto un caldo infernale, non solo per migliorare la condizione atletica. L'aspetto mentale - aggiunge Tudisco - è fondamentale, anche perché siamo tutti reduci dall'esperienza di un lockdown che ha segnato un po' tutti».



Il tecnico giuglianese si sofferma poi sugli aspetti prettamente tecnici: «Ho trasferito i primi concetti di gioco ai ragazzi, soprattutto ai più giovani che hanno bisogno di essere continuamente stimolati». Infine sul mercato: «L'arrivo di Mariano Stendardo è la classica ciliegina sulla torta. Abbiamo due difensore centrali, Stendardo e Di Girolamo, di assoluto valore per la categoria. Senza dimenticare anche Marco Carbonaro, un altro tassello importante della vecchia guardia».



Ultimo aggiornamento: 15:48 © RIPRODUZIONE RISERVATA