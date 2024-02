Paganese, offese dal patron del Rotonda: le risposte di Agovino e della dirigenza

Una polemica fuori luogo seguita a una partita contraddistinta da grande fair play in campo e da una impeccabile accoglienza nel pre-gara. Al termine di Rotonda-Paganese, match terminato col successo per 2-3 degli azzurrostellati, il patron della squadra lucana non ha risparmiato offese al tecnico ospite Massimo Agovino.

«Ho ascoltato l’intervista del mister della Paganese ed è stata vergognosa - ha esclamato Franco Bruno, patron del Rotonda -.

Si deve vergognare. Quando si guarda allo specchio al mattino deve dire vergonati». Un'uscita dettata forse dall'amarezza della sconfitta, che non ha tuttavia risparmiato il portiere dello stesso Rotonda, definito senza mezzi termini «inutile» dal presidente della compagine lucana.

Dichiarazioni che stonano col clima trovato dalla Paganese all'arrivo allo stadio Di Sanzo, sottolineato dallo stesso club liguorino. Chiamato direttamente in causa, Massimo Agovino ha risposto in maniera piccata alle offese di Bruno: «Mister Pagana ha affermato che il primo tempo poteva finire anche 0-5, allora mi chiedo il perché di questa sua indecorosa intervista. Lei deve vergognarsi fortemente per aver espresso un giudizio che mortifica e distrugge un suo tesserato, dicendo che abbiamo vinto grazie ad un portiere inutile. Che schifo presidente, che vergogna - ha incalzato Agovino -. Lei ha solo la fortuna che quel povero ragazzo sia un under; avrei voluto vedere se lo avesse detto ad un portiere esperto… con tutta probabilità sarebbe finita in modo diverso per lei».

In merito alle dichiarazioni di Franco Bruno anche la dirigenza della Paganese si è espressa dicendosi basita. Il direttore generale Filippo Raiola ha provato a smorzare i toni sottolineando che forse «la delusione di una sconfitta da parte di un importante imprenditore e tifoso della sua squadra ha amplificato a caldo qualcosa che oggi, a mente fredda non avrebbe detto. Siamo certi che nel breve tempo arriveranno pubbliche scuse, chiudendo da galantuomini la questione visto il bel clima pre-gara con attestazioni di stima tangibili verso la nostra società».