Rotonda-Paganese 2-3: scongiurata la rimonta

La Paganese espugna il campo del Rotonda e porta a casa un prezioso successo, non senza concedersi qualche brivido di troppo nella ripresa. La squadra di Agovino parte col piede pigiato sull'acceleratore e mette in evidenza una grande concretezza sotto porta.

A metà del primo tempo il parziale è di 0-3 in favore degli azzurrostellati grazie alle reti di Iannone, Orefice e Mancino, i tre alfieri a cui il tecnico affida inizialmente le sorti dell'attacco. Il Rotonda è comunque vivo e crea pericoli dalle parti del portiere Simone Esposito, ma il punteggio resta nettamente in favore della Paganese che nel prosieguo della prima frazione la Paganese potrebbe ulteriormente arrotondare con Orefice. Poco prima dell'intervallo Fernandez accorcia le distanze restituendo un minimo di speranza al Rotonda.

I lucani scendono in campo nella ripresa col giusto piglio, ma è ancora la Paganese a sfiorare il poker con Mancino. Al 10’ Alari riduce ulteriormente le distanze rendendo ancor più viva una partita che nel primo quarto sembrava già senza storia.

Porzio ha sui piedi una buona chance per mettere in ghiaccio i tre punti ma non ha lo spunto decisivo. Il Rotonda tenta il forcing finale ma la Paganese regge e si concede la quarta vittoria in versione viaggiante.

Con il traguardo salvezza ormai quasi raggiunto, i liguorini potranno proiettarsi a mente libera al prosieguo della stagione, cercando magari anche uno “switch” per ciò che concerne l'obiettivo stagionale. Senza obblighi e senza assilli, chiudendo al meglio una stagione che alla vigilia sembrava già destinata a essere condita da numerose sofferenze.