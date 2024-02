Palmese-Santa Maria Cilento 2-0 i cilentani sempre ultimi

Per il Santa Maria Cilento non si arresta la crisi e neanche il cambio di allenatore sembra portare buone notizie. Nel derby regionale sul campo della Palmese i giallorossi cilentani del tecnico Gianluca Esposito, escono battuti nello scontro diretto in chiave salvezza.

Una rete per tempo dei partenopei, manda KO i giallorossi. Alla squadra ospite non basta una buona partenza con le iniziative di Gassama, Di Fiore e Coulibaly, per sbloccare il match, cosa che invece fa la Palmese al minuto 23 con Fusco che sfrutta alla meglio una rapida ripartenza per freddare Spina.

La reazione dei cilentani non tarda ad arrivare e al 36' Gassama colpisce la traversa con la sfera che oltrepassa la linea di porta ma non la pensa così l'arbitro che lascia correre.

Si va negli spogliatoi con il vantaggio di misura dei padroni di casa.

Nella ripresa il Santa Maria scende in campo decisa a riequilibrare il match e crea due buone occasioni dapprima con Coulibaly che impegna il portiere, e poi con Di Fiore che viene murato dai difensori, ma al 18' arriva il raddoppio dei padroni casa: Peluso, di testa batte per la seconda volta Spina, e di fatto chiude il match regalando tre punti pesanti alla squadra del tecnico Grimaldi, condannando all'ultimo posto il Santa Maria Cilento.