La sentenza del giudice sportivo che ha assolto Francesco Acerbi dai presunti insulti razzisti nei confronti di Juan Jesus non convince il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Il primo cittadino ne ha parlato ospite a "La Notizia in Comune", il talk informativo prodotto da Max Adv che andrà in onda domani alle ore 18 su Canale 8 condotto dalla giornalista Matilde Andolfo. «Una decisione che mi ha molto sorpreso. La reazione di Juan Jesus in campo, giocatore molto serio, grande professionista, non poteva essere una sua invenzione. Chiaramente credo che questi insulti ci siano stati. Il fatto che non ci siano delle prove certe mi lascia molti dubbi. Mi auguro che questa non sia stata una decisione influenzata da un pregiudizio nei confronti della vicenda. Certo è che il razzismo va combattuto con grande forza soprattutto sui terreni di gioco».

Poche ore prima della decisione del giudice sportivo il ministro dello Sport Andrea Abodi, proprio da Napoli, aveva sottolineato che «lo sport deve essere utile: serve per assumerci, ognuno nel proprio ruolo, la responsabilità di rispettare l'altro». A margine dell'incontro al liceo Elsa Morante di Scampia nel ciclo "Sky Up The Edit", Abodi aveva sottolineato che lo stop a qualsiasi forma di razzismo «non è un tema solo di tifosi: è un tema generale, di comunità, è un tema di rispetto e umanità. Va seguito non solo rimarcando il fatto negativo ma mostrando la strada positiva. Bisogna conoscere le regole del rispetto».

r.s.