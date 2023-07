Antonio Sinicropi sarà una delle figure dirigenziali che emergeranno nel club campione d'Italia dopo l'addio di Giuntoli. Nato a Reggio Calabria il 3 agosto dell'88, ha giocato a calcio fino al 2016. Di ruolo difensore, aveva dovuto lasciare il professionismo (giocava in serie C con la Vigor Lamezia) nel 2012 per motivi familiari. Il padre si era ammalato e Antonio era tornato a Reggio Calabria per seguire l'agenzia di assicurazioni che avrebbe altrimenti rischiato la chiusura.

Prima di entrare nel Napoli, Antonio è entrato nella famiglia De Laurentiis perché è il compagno di Valentina, la figlia del presidente che da questa stagione sarà di fatto a capo del settore marketing. E proprio in occasione di una conferenza stampa di Valentina e di suo padre - presentazione del ritiro in Trentino - Sinicropi è stato notato da cronisti e fotografi, seduto in prima fila accanto all'ad Chiavelli. E, pochi giorni dopo, è stato all'Olimpico per la finale di Coppa Italia con i vertici societari.

Sinicropi ha superato in primavera l'esame per direttore sportivo presso il centro tecnico di Coverciano (si era presentato per la seconda volta, dopo essere stato iscritto dall'Università di Bologna). Ha fatto una tesi sui diritti di immagine dei calciatori, descrivendo la contrattualistica del Calcio Napoli, ricevendo l'elogio della commissione.

De Laurentiis ne definirà il ruolo appena avvierà la riorganizzazione societaria.