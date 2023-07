La carica in ritiro dei giovani azzurri. Un numero folto è partito per il ritiro di Dimaro-Folgarida, tanti ragazzi che hanno avuto l'oppurtunità di mettersi in mostra con Garcia. In attacco Ambrosino, che ha fatto parte della nazionale under 20 vice campione del Mondo, Cioffi e Marranzino.

Ambrosino è vicinissimo al Catanzaro, operazione in prestito in via di definizione, si è in attesa dell'annuncio. Anche qualche altro giovane potrà andare a giocare in prestito, come Cioffi. Oltre al portiere Idasiak che già l'anno scorso ha fatto parte stabilmente della prima squadra è stato convocato per il ritiro in Trentino anche Turi, 18 anni, portiere della Primavera azzurra proveniente dalle giovanili del Bari.

Tre i giovanissimi del reparto difensivo: D’Avino, Marchisano e Obaretin difensore centrale di origini nigeriane. A centrocampo brilla la stella di Vergara, un ragazzo di grande talento che dopo il prestito alla Pro Vercelli ora è vicino al trasferimento (in prestito) alla Reggiana. Altri giovani centrocampisti aggregati in ritiro sono Iaccarino, Russo, Saco, Spavone.