Insigne, ecco perché De Laurentiis deve lanciare un segnale al capitano

Il mercato non conosce soste, neanche durante l'Europeo. E così un lunedì, dopo la terza partita del girone eliminatorio, Donnarumma ha lasciato per qualche ora il ritiro azzurro per sottoporsi alle visite mediche da parte dei sanitari del Paris St. Germain prima di firmare il contratto. Siccome il mercato funziona h.24 sarebbe opportuno che arrivasse da De Laurentiis un segnale al suo capitano Insigne. Vero, il suo contratto scade tra un...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati