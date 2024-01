C'è un solo precedente in una finale tra Napoli e Inter. Quella della Coppa Italia '78, pochi giorni prima dell'inizio del Mondiale in Argentina, vinta dai nerazzurri guidati da Eugenio Bersellini contro gli azzurri di Gianni Di Marzio nella sfida giocata all'Olimpico l'8 giugno.

Il Napoli era andato in vantaggio dopo sei minuti con un tiro da fuori area del centrocampista Restelli, ma l'Inter accorciò con la rete del futuro campione del mondo '82 Altobelli al 18'. A tre minuti dalla fine, quando le squadre erano rassegnate ai supplementari, la rete decisiva per i nerazzurri, segnata dal difensore Bini. Una doccia fredda per il Napoli che Di Marzio, il maghetto di Mergellina, era riuscito a portare in zona Uefa. Proprio quell'anno, durante un viaggio in Argentina, il tecnico avrebbe scoperto Diego Armando Maradona, non tesserabile in Italia perché le frontiere erano chiuse. El Pibe avrebbe dovuto aspettare sei anni per sbarcare a Napoli: storia notissima quello che vivemmo con lui in maglia azzurra.

Nel giorno della sfida Napoli-Inter per la Supercoppa a Riad si ricorda Di Marzio, che scomparve esattamente due anni fa, il 22 gennaio 2022, dopo una breve malattia, ad 82 anni appena compiuti. Un innamorato del calcio, della sua Napoli (anche se da tempo si era trasferito a Padova) e del suo Napoli.