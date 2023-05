Loro di Napoli: racconti di uno scudetto vinto lontano da casa, Marrese racconta il tricolore dei tifosi lontani da Napoli

Quanti tifosi del Napoli ci sono lontano da Napoli? Milioni. Almeno 80 secondo una stima del club di Aurelio De Laurentiis. È dedicato a loro il libro “Loro di Napoli: racconti di uno scudetto vinto lontano da casa” (Pendragon), scritto dal giornalista di Repubblica Emilio Marrese, che è nato a Napoli e ha poi lavorato (e tifato) lontano da Napoli.

Il terzo scudetto del Napoli raccontato, con umorismo e poesia, da molteplici prospettive di vita sognata o vissuta dai suoi tifosi sparsi per l’Italia.

Triturando caricature e luoghi comuni su una città-mondo che non finisce mai di stupire e ispirare storie come queste. Si fa presto a dire Napoli, ma ognuno ne ha un pezzo e non ce ne sono mai due uguali. Come un puzzle che nessuno potrà mai completare.

Il racconto delle gesta di Kvara e Osimhen è una scrittura collettiva, affidata a centinaia di migliaia di narratori, i blogger, i podcaster, le bacheche dei social, i tiktoker, una moltiplicazione di punti di vista che assomiglia esattamente a Napoli, la città Big-Bang che ha sparso i suoi pezzi ovunque. Questo libro li raccoglie e dà loro un filo. Qui troverete storie che testimoniano un legame a distanza con le proprie radici, una declinazione in più voci di quel concetto che chiamiamo identità.

“Loro di Napoli: racconti di uno scudetto vinto lontano da casa” è in vendita a 17 euro.