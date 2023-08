Frosinone-Napoli, Garcia sorride: Anguissa torna in gruppo

Una bella notizia per il Napoli nel caldo di Castel Volturno: Zambo Anguissa ha svolto l’intera seduta in gruppo con i compagni questa mattina al centro tecnico azzurro, tornando quindi a disposizione di Rudi Garcia dopo due settimane out.

Un reintegro che fa bene all'allenatore francese così come al Napoli, in vista dell'esordio di sabato a Frosinone per la prima di campionato.

Anguissa si era fermato durante il ritiro di Castel di Sangro per un problema al soleo, ora rientrato. Resta out invece Gaetano, che questa mattina ha svolto lavoro personalizzato in palestra e personalizzato in campo.