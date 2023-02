Uno degli ultimi affari del ricchissimo mercato di gennaio della Premier (925 milioni) è stato il passaggio tutto londinese di Jorginho dal Chelsea all'Arsenal, capolista in campionato. Il trentunenne regista italo-brasiliano è stato valutato 15 milioni, un quarto rispetto a quanto spese l'ex club di Abrmovich per prenderlo dal Napoli nel 2018, quando sfumò lo scudetto.

APPROFONDIMENTI De Laurentiis e la voglia Champions Osimhen tra i candidati del giocatore del mese E Careca lo esalta: «Ha fatto un gol alla Pelé»

Jorginho, la cui parabola discendente è cominciata dopo il trionfo Europeo nel 2021 (i suoi rigori sbagliati contro la Svizzera obbligarono la Nazionale al playoff, perso poi contro la Macedonia), ha bisogno di nuovi stimoli. E li cerca coi Gunners, in vetta alla Premier come la ex amatiissima squadra del regista. Ma il distacco sulla seconda, il City, è di soli 5 punti mentre quello del Napoli è di 13, quasi irrecuperabile. Jorginho, che ha lasciato molti amici tra Napoli e la zona flegrea, si augura di festeggiare il doppio scudetto Arsenal-Napoli in primavera. E certamente verrebbe a godersi qui la festa immaginata nell'ultimo campionato azzurro, quando con Sarri - poi ritrovato al Chelsea, vincitore del'Europa League 2019 - venne raggiunto ii punteggio (per ora record) di 91 punti.

Jorginho è atteso al Maradona il 23 marzo in occasione della partita che l'Italia giocherà contro l'Inghilterra, la prima nel girone di qualificazione all'Europeo 2024. Dalla sua partenza, non ha più rimesso piede sul prato di Fuorigrotta. E adesso aspetta l'abbraccio dei suoi vecchi tifosi. Lui certamente a Napoli non è stato inserito nella categoria “traditori”: la cessione del 2018 fu un affare economico irrinunciabile per lui come per De Laurentiis.