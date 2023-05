Kim Min-Jae in mutande per lo scudetto: «Abbiamo scritto una pagina di storia»

Seconda parte dell'intervista di Kim Min Jae ai microfoni di Kfa Tv, il media sudcoreano che ha celebrato il difensore del Napoli dopo la conquista dello scudetto: «Abbiamo scritto una pagina di storia con questa squadra, da 33 anni che il Napoli non vinceva lo scudetto. Questa cosa mi riempie di orgoglio. Partita decisiva a Udine? Ho visto i tifosi volare in campo, mi sono divertito ma non so come descriverlo, eppure io sono un tipo timido. E alla fine sono rimasto in mutande».