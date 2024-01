Mazzarri ct del Messico, la rivelazione: «Mi hanno chiamato, ho parlato con Lozano»

Walter Mazzarri commissario tecnico del Messico? È il toscano a svelare questo retroscena del mercato delle panchine direttamente in conferenza stampa. Prima di Napoli-Salernitana, infatti, l'allenatore oggi sulla panchina azzurra parla dell'estate scorsa e di un suo rapporto telefonico con Hirving Lozano, che stava lasciando la città proprio in quei giorni.

«Lozano, lo sanno tutti, era velocissimo. Nei momenti di difficoltà poteva cambiare le partite, è evidente, basta riguardarsi le partite che ha fatto a Napoli - ha spiegato Mazzarri - Quando è andato via da qui io ho parlato con lui, in estate - questa è una cosa ormai passata - mi avevano contattato per allenare la nazionale messicana», ha rivelato il toscano in conferenza.