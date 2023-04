Milan-Napoli, arbitra Kovacs: ama il giallo e le squadre italiane

38 anni, già da tredici in giro per l'Europa. Il Napoli ritrova Istvan Kovacs, il fischietto romeno designato dall'Uefa per la sfida di San Siro di domani sera contro il Milan. A cui piace tanto l'Italia. Kovacs arbitrerà per la quarta volta una partita con squadre italiane in Champions League: la prima, nel 2019, fu proprio con gli azzurri e un Genk-Napoli finito 0-0 nella fase a gironi, la seconda invece nel 2021 con Bayern-Lazio 2-1, ritorno degli ottavi di finale del torneo.

Tra le altre direzioni, nel 2021, Shakhtar Donetsk-Inter (0-0 nella fase a gironi). Con la squadra di Spalletti sarà il secondo precedente: Kovacs ha diretto infatti anche Barcellona-Napoli 1-1 nella scorsa stagione, andata degli spareggi di Europa League al Camp Nou. Nella seconda competizione europea ha incrociato anche i rossoneri: Skhendija-Milan 0-1, preliminari di Europa League. Lo scorso anno, Kovacs ha diretto la Roma nella finale di Conference League vinta dai giallorossi di Mourinho. Insieme con lui a San Siro ci saranno gli assistenti Marinescu-Artene, il IV Uomo Fesnic. Coppia tedesca al Var con Dankert-Fritz.