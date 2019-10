Napoli-Atalanta, «Che è sta cafonata?»: tifosi chiedono dimissioni di Rizzoli

Ultimo aggiornamento: 12:53

Nel giorno del compleanno del dio del calcio è morto definitivamente questo sport nel cuore di tanti tifosi. Nettonegato agli azzurri, cartellini distribuiti in maniera anomala, un signore comeespulso senza valido motivo: questo è stato. E il commento post gara del presidente, rigorosamente in romanesco: «», a ricordare De Sica nel suo cinepanettone di qualche anno fa. E allora nel film la risposta fu: «È lo sport del 2000», oggi nella realtà basterebbe spostarci di 20 anni in avanti: è così che funziona il calcio nel 2020.Tutto il: «Dovremmo ritirare la squadra e andare tutti via dallo stadio»; «Dovevano uscire tutti dal campo insieme ad Ancelotti»; «Presidente, altro che cafonata: è un'associazione a deliquere, non stare a questi giochi»; «Basta con questa pagliacciata, il calcio non esiste più», sono i commenti che si diffondono anche sul web. «Ma come fa l’arbitro a perdere 10 minuti col gioco fermo e poi non va a rivedere l’azione?»; «A cosa serve il var?»; «Abbiamo una tecnologia che dimostra chiaramente che si trattava di rigore: l’utilizzo fatto in questo modo dimostra solo malafede»; «Non ci sono giustificazioni, arbitro venduto», continua ancora mezza Italia.Perché l’episodio ha fatto discutere anche i tifosi delle altre squadre: un gesto troppo chiaro per passare inosservato. E mentre qualcuno ricorda ancora Mertens a Firenze , il Napoli lascia per strada altri due punti: «Colpa di nessuno, abbiamo giocato bene contro la squadra più in forma del campionato. Meritavamo di vincere»; «Il pareggio parte dal gol negato: una truffa vera e propria»; «Basta cercare le responsabilità nella squadra o nel tecnico, è tutto già deciso, stavolta devono arrivare altre davanti»; «In un incontro di wrestling non sarebbe successo questo».Una città intera che chiede le dimissioni di: «Ha fallito lui e la Var. Facesse l’uomo e si ritirasse». È questo l’argomento del giorno nei bar e per le strade quanto nelle piazze virtuali. La partita, le prestazioni, gli episodi, ma alla fine un solo messaggio comune: il Napoli meritava di vincere mae i suoi colleghi hanno negato lo sport e hanno dato voce a evidenti irregolarità. Un pensiero duro da parte dei tifosi, ma condiviso in maniera unanime.Il pallone offerto polemicamente daal direttore di gara, come si fa solitamente al man of the match: è questa l’immagine finale della serata. E quel viso carico di sconforto sul volto dei giocatori: non basta sudare la maglia, non basta giocare bene, non basta… e la storia si ripete. Una pugnalata a chi credeva nello sport, nella giustizia, nella speranza di riscatto attraverso il calcio in una realtà dura e marcia. Ma quel marcio forse non risparmia neanche quel campo di gioco. La voce dei napoletani è una: «Vergogna».