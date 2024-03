Napoli, buone notizie da Castel Volturno: Osimhen in gruppo, personalizzato per Cajuste e Rrahmani

Il Napoli è tornato al lavoro al Konami training center di Castel Volturno, sotto lo sguardo attento di Francesco Calzona ed il suo staff. Nel mirino c’è la gara contro il Torino di venerdi sera, valida per la giornata numero 28 di questo campionato di Serie A. A fischiare sarà l’arbitro Daniele Orsato.

Seduta di allenamento aperta con attivazione e circuito di forza, proseguendo poi con tattica e partitina a campo ridotto.

La notizia migliore della seduta riguarda Victor Osimhen, che oggi ha svolto tutto l’allenamento in gruppo dopo aver lavorato soltanto in palestra ieri. Amir Rrahmani, uscito prematuramente contro la Juventus a causa di un risentimento all'adduttore destro, ha svolto lavoro personalizzato in campo. Per Cajuste, che invece ha saltato le ultime due sfide di campionato per uno stiramento alla coscia, ha fatto allenamento personalizzato in palestra e in campo. Infine, Cyril Ngonge ha lavorato in palestra per smaltire il problema muscolare che lo tiene lontano dal campo dalla gara contro il Genoa.