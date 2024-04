È arrivato come sempre in anticipo a Castel Volturno. Francesco Calzona si è presentato ieri mattina di buon ora nel quartier generale azzurro prima che la squadra facesse altrettanto per riprendere gli allenamenti in vista della sfida con il Frosinone di domenica prossima al Maradona. Il tecnico aveva con se appunti, filmati e strategie. Tutto in funzione del prossimo avversario e sopratutto del rush finale in cui ancora tutto può accadere. L’allenatore dei campioni d’Italia non ha intenzione di gettare la spugna ed ha in mente il piano per la rincorsa ad un posto in Europa. Ovviamente vista la classifica attuale, il Napoli non ha grosse alternative: è obbligato a vincere. Sempre e comunque. Ed è proprio per questo che ieri mattina l’ex ragazzo di Calabria ha tenuto a rapporto la squadra più del dovuto in sala riunioni per analizzare pregi e difetti della vittoriosa trasferta di Monza che ha permesso a Di Lorenzo e compagni di rialzare la testa dopo un primo tempo da incubo.

Come da copione alla ripresa, il tecnico ha fatto vedere al videotape le fasi salienti del match con i brianzoli, puntando l’indice su errori, distrazioni e movimenti sbagliati di tutta las squadra che stavano costando caro. Non solo la fase difensiva da registrare, ma anche i movimenti senza palla di centrocampisti ed esterni. Calzona insomma ha fatto (ri)vedere e si è fatto (ri)sentire. C’è di più. Facile immaginare che l’allenatore abbia provato a toccare le corde giuste dei suoi uomini, rimarcando come si possa ancora raggiungere un obiettivo importante come la conquista di un posto in Europa. Poi tutti in campo per la ripresa dei lavori.

L'infermeria

Ieri si è rivisto anche Lindstrom che ha smaltito la lombalgia ed ha lavorato con il gruppo. Mathias Olivera invece ha iniziato il percorso riabilitativo che lo costringerà lontano dal campo per almeno due settimane. Al cursore mancino infatti, uscito anzitempo domenica a Monza per un problema agli adduttori, è stata diagnosticata una «lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia destra». Il calciatore uruguagio salterà certamente la sfida con il Frosinone di domenica prossima e proverà a mettere nel mirino la trasferta di Empoli. Si vedrà. Con il Frosinone sarà assente anche Cyril Ngonge. L’attaccante belga, ammonito al Brianteo, sarà squalificato dal giudice sportivo.