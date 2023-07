Il Napoli posta uno foto con stemma Savoia: pioggia di critiche

Con un trittico di foto postate sul proprio account Instagram, ritraenti tre angoli del Palazzo Reale, il Napoli ha alimentato l’attesa per la presentazione delle nuove maglie per la prossima stagione, prevista per le 15 di oggi a bordo della nave da crociera MSC World Europa. Il club azzurro non è riuscito a ripararsi dai “leak”, comparsi già qualche giorno fa sui social, ma c’è ugualmente grande voglia di scoprire la nuova “pelle” dei campioni d’Italia. La presentazione potrà essere seguita anche in diretta sul canale Youtube del club.

Le immagini pubblicate dal team social del Napoli hanno però scatenato più di qualche polemica. Anzi, in realtà solo una di esse: quella raffigurante lo stemma della famiglia Savoia. «Napoli non potrà mai identificarsi in questo maledetto scudo dei boia savoiardi», è il commento sotto il post con più like, che riassume perfettamente l’astio che - ancora oggi - i cittadini partenopei nutrono nei confronti dell’ex famiglia regnante.

«Il nostro stemma non sarà mai quello dei Savoia. Qui avete sbagliato di brutto», «Non si può vedere questo stemma sulla pagina del Napoli». O ancora, più esplicitamente: «Foto sbagliata, cambiate con lo stemma dei Borbone».

Il Palazzo Reale di Napoli non è in realtà opera dei Borbone. Fu voluto – in previsione di una visita nel Viceregno, visita poi non effettuata, del nuovo Re di Spagna Filippo III d’Asburgo – dal Viceré spagnolo Fernando Ruiz de Castro, che nel 1600 diede inizio alla fabbrica. I Borbone ebbero il merito di ristrutturare e abbellire la reggia e l’intera area circostante, che assunse solo sotto Ferdinando II l’incantevole aspetto che ha ancora oggi.

Per i tifosi azzurri questo è dunque un brutto scivolone: chissà che il club non decida di tornare sui propri passi.