Napoli, Garcia è al capolinea: De Laurentiis sceglie il successore

Rudi Garcia sarebbe a un passo dall'esonero. Aurelio De Laurentiis con i suoi collaboratori si sono dati appuntamento a Roma per domani mattina per decidere sul licenziamento del tecnico francese.

E nel frattempo continuano i sondaggi per il suo successore, visto che Antonio Conte ha ribadito ancora una volta il suo no alla panchina degli azzurri. Restano in piedi i nomi di Tudor, di Mazzarri e di Fabio Cannavaro.

Al Maradona De Laurentiis è rimasto fin quasi alle ore 16, a lungo a colloqui con Meluso e Micheli. Quando è uscito, ancora nessuna decisione era stata presa.

Con Garcia, invece, il presidente non ha avuto alcun colloquio, né nel corso dell'intervallo né alla fine del match. Ormai, evidente, il rapporto è al capolinea. Garcia, in ogni caso, non si dimetterà.