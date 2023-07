Napoli vola negli incrementi economici: è nella Top 10 dei club con il miglior risultato

La rosa del Napoli tra quelle con il miglior dato di crescita economica in tutta europa. Gli azzurri di De Laurentiis entrano nella top 10 continentale: la rosa napoletana è costata sulla carta 284 milioni di euro di investimenti, con un valore aumentato di ben 240 milioni di euro.

Tra le prime dieci europee, solo l'Inter in Italia ha fatto meglio (+245 milioni). Nello studio di Transfermarkt, gli azzurri sono al 8° posto della speciale classifica anticipando Leverkusen e Benfica, due club storici in tutta Europa per i gioielli scovati e gli affari di mercato.