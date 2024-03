Ma tu vedi se proprio nella settimana santa dovevamo assistere a questa pilatesca funzione in cui viene sacrificato, in nome di un Barabba, un Jesus costretto a portare la croce della giustizia, nonostante si sia proclamato più volte figlio di un Dio della verità. Una verità che in mancanza di prove giuridicamente inconfutabili, ha partorito sul Golgota della procura federale una sentenza pilatesca, che per equilibrismo verrà ricordata anche negli spettacoli circensi e per strabismo nel reparto oculistico del Monaldi.

APPROFONDIMENTI Gravina sul caso Acerbi: «Crediamo alle sue parole, lo abbraccerò appena lo vedrò. Sappiamo che è un bravo ragazzo» Acerbi assolto, l'agente di Juan Jesus: «Non è uno sprovveduto, ricostruzioni offensive» Acerbi assolto, Casini su Juan Jesus: «Le perplessità del Napoli sono condivisibili»

Credevamo fosse arrivato il tempo per punire con le giuste sanzioni la stupidità razzista in tutti i campi della società, compresi quelli di calcio. Ci sbagliavamo: i tempi che credevamo fossero maturi, a volte, anzi, Abodi, sono ancora...acerbi. E lascia senza parole la gestione dei campi di gioco che tanto amiamo, al punto da farci ritenere che se la situazione non è grave certamente è Gravina.

Tuttavia anche se il mondo pallonaro si è mostrato ancora una volta impreparato a prendere una decisione netta e chiara, noi tifosi napoletani, o meglio noi napoletani tutti, il nostro credo ce l’abbiamo e la Pasqua la vogliamo festeggiare con Jesus dandogli la fascia di capitano. Una fascia che ha il significato di un ramoscello d’ulivo, in un mondo fatto di isterici imbecilli che scatenano guerre e rappresaglie al primo dispetto. Jesus ha dimostrato col suo ragionamento in campo e per tutta la settimana, di tenere i riflettori accesi su un problema che non può essere archiviato con una sentenza insipida, né tanto meno con uno slogan sulle magliette.

Jesus merita la fascia di capitano perché ha evitato di far infrangere il transatlantico della memoria sugli scogli dell’abitudine, a costo di passare per qualcuno come un “ chiagnazzaro “. Il suo Sos. non è passato inascoltato. Solo così, regalandogli la fascia di capitano nel sabato santo, la questione potrà risorgere dal sepolcro della assuefazione e incollarsi accanto alla più famosa frase che un diverso colore della pelle abbia mai generato: «Può darsi che non siate responsabili per la situazione in cui vi trovate, ma lo diventerete se non fate nulla per cambiarla».