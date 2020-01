Ultimo aggiornamento: 12:49

», esulta il web. E i cuori azzurri hanno ripreso a battere forte e a un ritmo sempre più incalzante durante: una partita che ha segnato una svolta per la squadra di, che fortifica quanto di buono si era visto in Coppa Italia contro la Lazio e prova a far dimenticare, almeno per 90 minuti, le brutte prestazioni della stagione in corso. «Ragazzi, siete di nuovo voi!»; «Questo è il mio Napoli»; «Questa squadra ha finalmente ritrovato un’anima e un cuore», esplodono di gioia i napoletani. E qualcuno ironizza: «Ci voleva ancora una voltaper farci tornare a vincere».Una vittoria che assume infatti un significato ancora più denso proprio contro ladi Sarrie di, nonché la squadra prima in classifica. «Gattuso ha dato una lezione di calcio in un solo colpo a Sarri, Higuain e alla Juventus», «E ora dove sono le vedove di Sarri e di Ancelotti?»; «Grazie Rino, hai ringhiato forte e hai zittito il palazzo». Il primo ritorno dell’ex comandante alda quando fu sostituito da: qualcuno lo ha rimpianto tanto specie negli ultimi mesi, ma la scelta di sedere sulla panchina bianconera per alcuni non è perdonabile. E così la piazza si divide: tanti i fischi al suo arrivo, altri lo ignorano, altri ancora lo ringraziano silenziosamente per quel calcio spettacolo che ha regalato agli amanti di questo sport nell’era d’oro in azzurro. E alla fine gli striscioni e i post per il tecnico sono stati soppiantati dall’aria di festa che ha invaso la città: un risultato contro ogni aspettativa, in pochi ci credevano. Ma questa volta è tornata la grinta, il carattere, l'anima.Dal punto di vista tecnico-tattico quasi perfetta la fase difensiva nel primo tempo, tanto chel’ha trascorso praticamente indisturbato. Niente da fare per l’attacco più forte dellacon Higuain,: le uniche rarissime occasioni sono arrivate nel secondo tempo, quando CR7 è riuscito a rispondere ai gol diapprofittando di un momento di leggerezza a pochi minuti dal triplice fischio finale. «Grazie Gattuso»; «Mister, un grande lavoro per ricostruire il gioco e imporsi sulla Juve»; «Ringhio sta riuscendo a ricostruire quanto distrutto da Carlo», commenta il popolo del web.Nonostante le assenze importanti il Napoli ha tenuto testa ai campioni in carica, e così si scatenano anche i commenti che riguardano il: «Il Napoli va rifondato, non sono necessari. Specie se non giocano al top»; «Ecco il segnale che ci vuole un Napoli giovane, ricostruito»; «Il segreto è la grinta, la carica: chi l’ha persa può andare via. Avantie chi come lui vuole crescere in azzurro».Ma c’è anche chi si fa trasportare dal troppo ottimismo: «Questa squadra se vuole può battere anche il»; «E ora portateci ai quarti di», «Avete zittito Ronaldo e compagni, ora tocca ae ai suoi». La carica è grandissima e questa gara per molti sembra aver cancellato d’un botto i periodi scuri e segnato una rinascita.Persinoviene applaudito dai napoletani in quest'atmosfera di festa: «Il presidente farà ciò che è buono per la squadra»; «E ora vediamo chi lo chiama ancora Pappone, visto che il Napoli è la squadra che ha investito di più nel mercato invernale»; «Lasciateli lavorare ora, tutti uniti per un solo obbiettivo».Bravi tutti per i tifosi in preda all’entusiasmo: da, a, persinosono stati acclamati. Per non parlare del nuovo arrivato Demme, e finanche: è lui l’uomo del match votato dai tifosi e applaudito oltre misura da un San Paolo gremito e gioioso come non si vedeva da tempo: «Lorenzo, sei un grande uomo»; «Continua cosi»; «E ora fischiatelo ancora»; «vi ha messi tutti a tacere dal campo»; «Grande capitano», sono ora le dediche per lui.Un Napoli che fa tornare a sognare: è iniziata la festa in città e da questo momento e fino alla prossima gara tutto è concesso nelle fantasie dei tifosi, sperando che la realtà non trasformi tutto in un nuovo incubo. Ma stavolta la salita è iniziata, e non si può fare marcia indietro. Bisogna continuare a salire:, sono le nuove aspettative dei tifosi. E anche lo stesso Gattuso le aveva appoggiate. «Questa squadra non può stare a destra della classifica», ricorda qualcuno. E allora è ora di crederci e lottare insieme alla squadra. Oltre quelche in tanti da casa e allo stadio hanno visto ma che l’arbitro ha preferito non rivedere ale non punire, oltre le polemiche. Perché oggi è festa. «Per fortuna non siamo a parlare del rigore non dato perché non ci è servito, siamo stati più forti di tutto. Ma resta un’ingiustizia e il Napoli purtroppo ci deve fare i conti e deve essere più forte anche di questo», commentano i napoletani. Ma non è il momento, dopo tanto dolore, di pensare a questo. Adesso è il momento di godersi la vittoria forse più emozionante e significativa della stagione. Almeno per ora.