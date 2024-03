Napoli-Juventus, la denuncia: «Tifosi in piedi e disabili in carrozzina non possono vedere la partita»

«Per noi i diversi sono gli incivili che non mostrano rispetto per gli altri». Francesco Borrelli raccoglia ancora un'altra denuncia da parte di un disabile che non è riuscito a vedere la gara con la Juventus perché molti spettatori hanno occupato dei posti a loro non riservati. Nell'indiffenza degli steward.

Contro Barcellona e Juventus, sugli spalti, i disabili in carrozzina non hanno potuto fare altro che accettare che gli altri tifosi, alzatisi in piedi, gli abbiamo coperto la visuale del campo. «Allo Stadio Diego Maradona - spiega Stefano Terribile - un disabile può entrare ma non gli è possibile vedere la partita, può solo sentire.

«Ogni volta è sempre la stessa storia e le cose sembrano non volere cambiare. Noi però non ci arrendiamo e lotteremo fino a quando “diversi” non saranno considerati quelli che non mostrano il minimo rispetto per gli altri. Sulla questione stadio, poi, c’è molto da lavorare sul tema, a cominciare dai controlli che devono esse più assidui e duri», ha dichiarato il deputato dell’Allenza Verdi-Sinistra a cui un ragazzo in carrozzina si è rivolto dopo la partita.