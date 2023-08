Napoli, Kvara salta la trasferta di Frosinone: affaticamento muscolare

Uno stop per la prima di campionato. Lo ha annunciato il Napoli sul proprio sito dopo l'allenamento mattutino: «Kvaratskhelia ha svolto parte del lavoro in gruppo, parte personalizzato per un affaticamento e non prenderà parte alla trasferta di Frosinone».

Kvara si era fermato già durante il ritiro per problemi muscolari, imprevisto questo stop. Garcia e il suo staff non hanno voluto correre rischi.

Candidato a giocare sul lato sinistro Raspadori.