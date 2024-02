Il Napoli di Mazzarri torna in campo: Zielinski ancora a parte

Dopo il successo con il Verona della scorsa domenica, il Napoli di Walter Mazzarri ha ripreso oggi pomeriggio gli allenamenti al Konami Training Center in vista del super match della prossima domenica, quando gli azzurri voleranno a Milano per affrontare a San Siro il Milan di Leao e Pioli.

Un match in cui l'allenatore toscano spera di poter avere a disposizione tutta la squadra: attenzione massima a Piotr Zielinski, il polacco del centrocampo ormai pronto a salutare e ai margini del gruppo squadra che anche quest'oggi a Castel Volturno non si è allenato con i compagni.

Lavoro personalizzato sul campo per il centrocampista polacco destinato sempre più all'Inter, che raggiungerà a fine stagione. Nei prossimi tre giorni Mazzarri capirà se potrà averlo a disposizione per San Siro. Resta a parte anche Alex Meret, così come Mathias Olivera: entrambi gli azzurri hanno fatto allenamento personalizzato in campo.