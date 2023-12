Napoli agli ottavi, festa azzurra in rete: «È la nostra serata perfetta»

Il Napoli ritrova gli ottavi di finale di Champions League. E dopo la vittoria sul Braga al Maradona gli azzurri fanno festa idealmente con i tifosi anche via social: «Obiettivo ottavi centrato e clean sheet. Stiamo crescendo e dobbiamo continuare su questa strada. Tutti uniti, sempre!» le parole di Juan Jesus, titolare per la seconda volta di fila in mezzo alla difesa. «Vittoria, qualificazione e festa con il nostro popolo. La serata perfetta» gli fa eco Matteo Politano. Mvp della gara di Champions è stato Natan: «Sono felice per la vittoria e per la qualificazione agli ottavi di finale» ha detto il difensore brasiliano.