Napoli-Perez, l'agente conferma: «Interesse concreto degli azzurri»

«Non ci sono ancora certezze, la verità è che c’è un interesse concreto, ma si attendono sviluppi» le parole di Federico Raspanti, agente di Nehuen Perez, calciatore argentino che interessa fortemente al Napoli per questo mercato invernale dopo l'affare sfumato Dragusin «Nehuen è cresciuto notevolmente dopo l’esperienza all’Atletico e speriamo che migliori ancora. C’è stato un interessamento per il ragazzo anche da altri club italiani: il Milan e la Fiorentina, in particolare, ma al momento non c’è alcuna certezza, si attende di capire il suo futuro».

«C’è stato ovviamente l’interesse anche del Napoli, questo è reale e concreto, ma non posso sbilanciarmi sulla trattativa» ha spiegato il procuratore a Radio Crc «Conoscete il legame che c’è tra Napoli e Argentina per cui c’è tutta la volontà del giocatore a vestire la maglia azzurra. Diritto di recompra? Esiste la possibilità di recompra che può essere esercitata a fine stagione da parte dell’Atletico Madrid e che potrebbe addirittura salire a 15 milioni alla fine della prossima stagione.

Si attendono gli sviluppi, ma posso dire che Nehuen è onorato e affascinato dall'idea di poter ripetere le imprese di Maradona a Napoli».