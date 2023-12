Come augurare il miglior Natale ai propri tifosi se non con una poesia? Stavolta, però, in lingua napoletana direttamente. Così gli azzurri Raspadori, Zerbin, Zanoli si divertono sui social a fare gli auguri ai tifosi napoletani in giro per il mondo.

«Natale è 'na magia che te sona dinto 'o core» recitano gli azzurri coordinati da Nikita Contini, più avanti dei compagni nelle lezioni di napoletano.