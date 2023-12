Napoli, Meret chiude finalmente la porta: primo clean sheet con Mazzarri

La seconda volta in questa edizione di Champions, la prima con Mazzarri. In totale sono appena sei i clean sheet per la difesa del Napoli in questa stagione. Oggettivamente un po' pochi per la difesa dei campioni d'Italia. In ogni caso si tratta di un'iniezione di fiducia per Alex Meret avere mantenuto la propria porta immacolata con il Braga martedì sera al Maradona nell'ultima gara della fase a gironi di Champions League che è valsa anche la qualificazione agli ottavi di finale della coppa dalle grandi orecchie. Il portiere, infatti, era finito nel mirino della critica per alcuni interventi poco felici con il Real Madrid al Bernabeu (e non solo). Su tutti, la rete di Nico Paz che ha permesso alle Merengues di portarsi sul 3-2 salvo poi chiudere i conti nel finale con Joselu.

Meret ha saputo isolarsi da tutto e da tutti ed ha risposto con una prestazione convincente contro il Braga. Sopratutto nel primo tempo, il numero uno del Napoli è stato bravo ad abbassare la saracinesca su una conclusione insidiosa di Horta dalla distanza. Poi è stato salvato dal palo nella ripresa (sempre su tiro di Horta). Sta di fatto che la difesa del Napoli ha retto e per la prima volta nella gestione Mazzarri non ha incassato gol. In passato era capitato soltanto con il Sassuolo (al Maradona) e con Bologna, Lecce e Salernitana in trasferta, in campionato.

In Champions, invece, un clean sheet a Berlino ed uno a Fuorigrotta, martedì scorso con il Braga.