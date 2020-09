LEGGI ANCHE

«Caro ADL, non hai resistito a fare lo ‘sborone’ - come dite voi romani - entrando a gamba tesa nella campagna elettorale. Tu invadi il campo della politica tifando per De Luca: è proprio vero che chi si somiglia si piglia.Io sono il tifoso di sempre (a differenza di voi due), che ama Napoli e il Napoli”. Arriva sui social la risposta di Stefano Caldoro, candidato Presidente per il centrodestra, ad Aurelio de Laurentiis «Tifo - dice Caldoro - per i colori della mia Città da bambino e vorrei una squadra sempre più forte. So bene che si vince e si perde, ma bisogna sempre giocare per vincere, non solo per partecipare. Tu sei un imprenditore, che guadagna tanti soldi sulla passione dei tifosi:. Il Napoli è una cosa seria, e Napoli nella sua storia non è mai fatta comprare da nessuno».«Ti saluto ricordandoti ciò che da sportivo dovresti già sapere...’Partita finisce quando arbitro fischia’. Io ho già vinto il mio "scudetto". Spero che un giorno ci riuscirai anche tu” conclude».