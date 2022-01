Napoli-Salernitana, l'ultima volta a porte chiuse a 90 km dal San Paolo

L'ultimo Napoli-Salernitana in campionato giocato a 90 chilometri da Napoli, lo stadio di Campobasso che venne scelto dalla società azzurra - allora di proprietà dell'imprenditore alberghiero Salvatore Naldi - dopo gli incidenti al Partenio che provocarono la morte di Sergio Ercolano e la squalifica del San Paolo. Campo neutro e porte chiuse per la squadra che avrebbe dovuto tentare il salto in serie A, ma gli acquisti si rivelarono infelici...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati