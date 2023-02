Napoli sogna la festa scudetto, il Comune: «Il Questore se ne sta occupando»

«Il tema sull’eventuale festa scudetto è di ordine e sicurezza pubblico. Il piano di contenimento per la legittima esplosione di entusiasmo è in mano al questore e al prefetto, che stanno lavorando intensamente». Queste le parole di Antonio De Iesu, Assessore alla sicurezza del Comune di Napoli ed ex questore, interrogato sulla eventuale celebrazione in città: «Non invidio chi dovrà gestire la sicurezza pubblica. La città esploderà di entusiasmo e saranno coinvolte tutte le aree, soprattutto quelle del centro. Il tema è adottare delle misure dal punto di vista strategico che tendano a mitigare la manifestazione di questo entusiasmo».

«C'è un dialogo sempre aperto tra De Laurentiis e il sindaco Manfredi» ha detto a Radio Kiss Kiss «È un dialogo costante ed efficace, il sindaco ha mantenuto la delega sui rapporti col Napoli. L’attenzione verso la manutenzione dello stadio da parte del sindaco e della giunta è sempre attenta. I rapporti sono sereni, c’è un costante colloquio. L’attenzione verso la situazione logistica del Maradona è una priorità del sindaco».