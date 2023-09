Napoli-Udinese, l'Analisi ignorante: sentirsi dire “Ti amo” è bello, ma rivedere il Napoli dell’anno scorso non ha prezzo

Mi dovete credere, questa notte, dopo giorni, finalmente chissà come, riesco a farmi una GRASSA dormita, nientedimeno mi sveglio stamattina

UA’ ‘O TERREMOTO

E’ successo di tutto: il SMM del Napoli che fa un video burla su Osimhen. Victor che la prende con spirito e infatti cancella da Instagram tutte le foto con la maglia azzurra, in questo dimostrando una maturità seconda solo ad una mia ex frequentante, che quando ci appendemmo mi cancellò pure IL COGNOME DAL CITOFONO.

Ah, e in tutto questo c’era stato pure il terremoto quello vero.

Me lo ha riferito nottetempo la mia Compagna (cioè la coinquilina che non paga l’affitto): “Amore c’è il terremoto”. E io, apparentemente con sprezzo del periglio, ma in realtà chino ‘e suonno: “Si ma è finito. Dormi” mentre il sisma mi stava facendo rotolare fuori dal letto.

L'Analisi ignorante su Fb

Con questa premesse, inutile dirvi lo stato d’animo con cui mi accingo a seguire il match: mi sento un po' la mano alzata di Demme

Partenza dei nostri aggressiva, anche se l’Udinese, che non so se faccia più schifo per rendimento in campo o per la divisa che indossa, prova ad affacciarsi in avanti

11’, prima occasione per noi: Di Lorenzo serve ZIELUUUU che spara una CIALTRONATA alta d’un bel po'.

Anche meno, Piotr. Anche meno.

Kvara falcidiato in area da Ebusele, Ebuehe, EbueBOH qualcosa del genere. Manganiello lascia correre ma viene in soccorso lo spirito di CHIFFIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

che richiama al Var. Review.

A questo punto, una persona normale sarebbe in ansia per la decisione, mentre io sono in ansia nel chiedermi: ma se ci danno rigore, CHI lo tirerà?!?

Garcia, sicuro, porge palla al ragazzetto e deciso esclama: “Dalla a Victor”

Infatti sul dischetto va Zielu. Bello vedere che Garcia gode della stessa autorità che ho io a casa mia, venendo dietro solamente a: la mia Compagna, il cane, la padrona di casa, la piantina di basilico sul terrazzo.

Dicevamo, batte Zielu: la cazzimma, la personalità, la freddezza….’E PIERE

PIOOOOOOOOOOOTRRRRRRRRRRRRRRRRRR.

Ha segnato L’OMMO. 1-0

Continuiamo in crescendo. La partita di Zielu è sesso, Osi vola a vuoto, mentre nell’Udinese il più pericoloso è Pajero, cognome da Ristorante Messicano- specialità piccanti

Politano, stasera in versione Bruno Conti molleggiato va in percussione centrale, allarga per

CAPEFRITTATAAAA che ci ricorda che la migliore cura è sempre il gol e fa il 2-0.

Esultando poi come se gli stessero facendo una colonscopia e correndo ad abbracciare Lindstrom, che manco conosce, giusto per lo sfizio di passare affianco a Garcia e ignorarlo

Sintesi di questo primo tempo: vi è chiaro che il Napoli sta attraversando un ‘momento difficile’ o i telecronisti de (la mamma di)Dazn devono ripeterlo altre 57656767 volte?

Ripresa.

Osi in scivolata sfiora il GRAN GOL e, qui lo dico, se Sasamèn vuole chiederci scusa con una doppietta , per me va benissimo eh

Poi KVARAHHHHHHHH GRANDISSIMO PALO su botta a volo ravvicinata, mentre io mi immagino quelli dell’Udinese chiedersi: “Ma checaz, ma proprio stasera vi dovevate scetare?”

Cambi Napoli: Fuori Osi, dentro Simeone. Ma mo può uscire o si piglia collera e per dispetto butta pure il portachiavi del Napoli?

Dentro anche MASTRO LINSDTROM, che alla prima palla smutanda l’avversario, alla seconda assiste il Cholito MA BENVENUTO A CASA AMORE

KVARA ALTRO PALO CHECCAZZZ. Con questo ha spostato la porta di un metro. E con sei legni in tre partite abbiamo già PALO CAPOCANNONIERE MANNAGGIA TUTTE LE COSE

E allora, visto che il gol non arriva, il georgiano se lo va a prendere da solo. Ruba palla di cazzimma, scavetto di classe a superare il portiere

KVARAAASTJOBNPNOBONONOBNCBCKNNIIJOCILDG

CHE SPACCETTA DI GOL. E che spaccetta di esultanza ABBESTIA sotto la B. Ce lo meritavamo questo momento AFAMMOOOK. 3-0

“Meret poco impegnato”. E due secondi dopo, Samardzic segna l’Eurogol. 3-1. Ma perché non vi fate i cazzi vostri, telecronisti de (la mamma di)Dazn?

Ma non è il caso di disperarsi. Cioccolatino di Kvara per la capoccia del CHOLITO che piega le mani a Silvestri, che dalla chioma si direbbe appena rientrato da un weekend last minute a Sharm ed è 4-1

Finisce così. Mi piace pensare che abbiamo finito contro l’Udinese e riprenderemo contro l’Udinese

In ogni caso, se per farli giocare così servono tutte queste polemiche, per me ve ne potete pure chiavare tutte mazzate, onest

Naturalmente adesso Victor verrà regalato a gennaio, lo sostituiremo con Stocazzo e retrocederemo dopo venti giornate, ma fino ad allora voi

SALUTATE I CAMPIONI D’ITALIA

Vado a cancellare tutti i post in cui ho parlato bene di Osi così impara GNE’, ciao