È una delle sorprese del Cagliari di Ranieri. E domani sarà uno degli osservati speciali della difesa del Napoli all'Unipol Arena. Nonostante la stagione di grande sofferenza dei sardi, Zito Luvumbo è riuscito fin qui a mettersi in mostra nelle fila rossoblù ed il suo nome è finito sul taccuino di alcuni club di fascia medio alta in serie A. Un pensierino ce lo aveva fatto anche il Napoli qualche tempo fa.

Il giovane attaccante angolano (21 anni) ha realizzato tre reti (contro le due milanesi e con la Salernitana) e tre assist fino ad oggi in campionato. Luvumbo fa della velocità la sua arma letale. Schierato sulla fascia – quasi sempre a destra – riesce a mettere in difficoltà chi lo prende in consegna grazie ad uno sprint da centometrista che brucia in partenza l'avversario di turno.

Calzona lo conosce bene e c'è da immaginare che abbia preparato le contromosse per mettere un freno alla rapidità dell'angolano. Il tecnico del Napoli lo ha avuto a disposizione quando era il secondo di Di Franceso a Cagliari. Il giovanissimo attaccante, infatti, era arrivato sull'isola dopo un provino al Manchester United che non aveva potuto tesserarlo per questioni relative al permesso di soggiorno. In Sardegna viene apprezzato proprio da Di Francesco (e Calzona) che lo volle stabilmente in prima squadra, ma l'enfant prodioge fu frenato da una serie di infortuni.

L'anno successivo si è fatto le ossa al Como e quest'anno è tornato a Cagliari, mostrando alcuni pezzi migliori del suo repertorio. Facile immaginare che Calzona e Luvumbo si saluteranno affettuosamente prima del fischio d'Inizio. Poi sarà battaglia, sportiva s'intende.