Napoli-Verona, si ferma Zielinski: affaticamento muscolare

Piotr Zielinski si ferma ancora: dopo aver saltato la gara con la Salernitana in campionato ed essere partito in panchina in entrambe le gare di Supercoppa Italiana contro Fiorentina e Inter, ora il polacco del Napoli rischia di alzare bandiera bianca anche per la sfida al Verona della prossima domenica.

Come riportato dal club azzurro attraverso i suoi canali ufficiali, infatti, il polacco azzurro oggi ha lavorato in palestra per un affaticamento muscolare e non con i compagni di squadra.

A due giorni dalla sfida ai veronesi, dunque, resta altamente a rischio la partecipazione di Zielinski in campo. In un momento particolare per il polacco: il contratto scadrà a fine stagione, il futuro si chiama Inter e con ogni probabilità Piotr sarà escluso anche dalla aggiornata lista Champions, che il club deve presentare entro la mezzanotte di oggi in attesa delle gare degli ottavi di finale contro il Barcellona.