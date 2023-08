Natan al Napoli, il successore di Kim Min-Jae arriva dal Brasile

Il successore di Kim Min-Jae arriva dal Brasile. Il Napoli, infatti, avrebbe individuato nel difensore centrale di piede mancino Natan Bernardo de Souza, classe 2001, il profilo giusto da provare a regalare a Rudi Garcia per questa estate rovente. Il centrale brasiliano ha scalzato rapidamente posizioni ed è ora il preferito degli azzurri vista l'esperienza, la giovanissima età e anche il prezzo dell'affare.

Secondo Sky Sport, infatti, nelle ultime ore sono stati concreti i passi avanti fatti per il difensore del Bragantino che in passato era stato anche sul taccuino della Roma. Nell’ultima stagione è stato impiegato dal Bragantino in 26 occasioni tra tutte le competizioni, il club di Aurelio De Laurentiis potrebbe chiudere la trattativa con i brasiliani per circa 10 milioni di euro tra costo dell'operazione e vari bonus. Andando poi a trattare con l'entourage del calciatore per il sì definitivo.