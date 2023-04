Osimhen, dove va? «Il Chelsea si muove con Drogba»

«Sono cresciuto guardando Drogba, è il mio idolo», Victor Osimhen non ha mai nascosto i suoi sentimenti per l'ex attaccante ivoriano, conosciuto in Europa soprattutto per la vita passata con addosso la maglia del Chelsea. E ora il club inglese potrebbe sfruttare a suo favore la cosa, visto l'avvicinarsi della finestra di mercato estiva in cui Osimhen sarà di certo protagonista.

Il club inglese è sull'attaccante di Spalletti ormai da tempo e, secondo quanto riportato da Evening Standard, la nuova società che ha sostituito da qualche mese Abramovich potrebbe sfruttare la figura di Drogba per convincere Osimhen a scegliere i Blues. Una mossa che servirebbe soprattutto ad anticipare le volontà del Manchester United, in questo momento in pole position e con più certezze economiche rispetto al Chelsea dopo le ultime sanzioni societarie.