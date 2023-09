Osimhen, interviene anche il ministro nigeriano: «Pronti ad approfondire»

«Nell'ultimo weekend gli sviluppi arrivati da Napoli per quanto riguarda l'attaccante Victor Osimhen mi hanno molto rattristato. Il mio ufficio si sta impegnando per raggiungere Osimhen in prima persona e capire quali sono i problemi, per stabilire bene i fatti». Lo afferma il ministro dello sport del governo nigeriano, il senatore John Owan Enoh, che ha diramato un comunicato pubblicato da diverse testate nigeriane tra cui «The Nation», in cui si fa riferimento alla 'crisi' tra il bomber e il club azzurro dopo il Tik Tok del Napoli sul suo rigore sbagliato a Bologna.

«Sono anche in contatto - spiega il ministro - con il ministro degli Esteri e con l'ambasciatore della Nigeria presso la Repubblica italiana.