Osimhen vede la Juve: «Spalletti crede in me»

Decimo gol della sua Serie A, il capocannoniere del Napoli è sempre Victor Osimhen: «Congratulazioni alla squadra per questa vittoria. Sapevamo fosse dura stasera, la Sampdoria ci ha messo in difficoltà ma siamo venuti qui per vincere e ci siamo riusciti» le parole dell'attaccante nigeriano, che a Marassi trova sempre il sorriso.

«A San siro non abbiamo fatto bene, ma stasera sì. Abbiamo approcciato bene la gara e abbiamo mostrato il nostro valore» le parole di Osimhen a Dazn dopo il match «Spalletti crede in me e io lo ringrazio, il nostro leader è innanzitutto il capitano Di Lorenzo, tutti devono parlare alla squadra e contribuire alla nostra crescita. La Juve? È una grande squadra, sarà una partita importante per noi e vogliamo fare la differenza. Per stasera ci rilassiamo, da domani pensiamo alla Juve».