Relax a Sorrento tra mare e cucina tipica per il terzino del Napoli Mathias Olivera

Archiviati i festeggiamenti per lo scudetto, il terzino del Napoli Mathias Oliveira, ha deciso di concedersi qualche giorno di relax in penisola sorrentina. Il fresco campione d'Italia con la maglia azzurra vuole godersi fino in fondo le meraviglie delle perle delle due costiere e si muoverà anche durante il weekend alle porte tra Sorrento, Nerano ed Amalfi.

Olivera si sta scoprendo innamorato di queste zone e appena può scappa verso la penisola sorrentina dove lo aspettano sole e mare cristallino.

In attesa di conoscere il nuovo allenatore del Napoli, Rudi Garcia, il cui ingaggio è stato ufficializzato questa sera dal presidente Aurelio De Laurentiis, il difensore uruguaiano trascorre tra le costiere il primo scampolo di vacanze.

Senza disdegnare i piaceri della buona tavola. Questa sera è stato ospite del ristorante Bistro Sorrento, locale specializzato in carni che sorge in via Atigliana, a pochi passi dal centro, dove lo chef Daniele Esposito ha preparato per Olivera il meglio del proprio repertorio a base di ricette tipiche sorrentine.